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İşte Küçük İskender’in vasiyeti
İşte Küçük İskender’in vasiyeti
Geride bıraktığımız akşam kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in katıldığı bir söyleşide yaptığı açıklamalar yürekleri burktu.
Magazin 3 Temmuz 2019 - 10:29

Türk edebiyatına çok sayıda şiir hediye eden 55 yaşındaki şair Küçük İskender geride bıraktığımız akşam hayatını kaybetti. Henüz cenazesiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmamış olsa da sosyal medyada paylaşılan o görüntüler adeta Küçük İskender’in vasiyeti şeklinde yorumlandı. İşte İskender’in ağzından “Benim öldüğümü duydukları gün…” şeklinde başlayan o sözler:

 

“Benim öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler. Bir gün önce dansa gidenler de çok özledikleri sevgililerini arasınlar. Arayanlar varsa parti versinler. O gece. Çok eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler. Böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler”

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