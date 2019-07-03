İşte Küçük İskender’in vasiyeti
Türk edebiyatına çok sayıda şiir hediye eden 55 yaşındaki şair Küçük İskender geride bıraktığımız akşam hayatını kaybetti. Henüz cenazesiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmamış olsa da sosyal medyada paylaşılan o görüntüler adeta Küçük İskender’in vasiyeti şeklinde yorumlandı. İşte İskender’in ağzından “Benim öldüğümü duydukları gün…” şeklinde başlayan o sözler:
“Benim öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler. Bir gün önce dansa gidenler de çok özledikleri sevgililerini arasınlar. Arayanlar varsa parti versinler. O gece. Çok eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler. Böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler”