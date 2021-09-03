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İşte Miss Turkey 2021 adayları

Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 8 Eylül'de finalde yarışacak. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...

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İşte Miss Turkey 2021 adayları

1 NUMARA: KAYRA TÜRKOVİÇ
Boy: 1.83
Yaş: 19
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi

2 NUMARA: YEŞİM TOPLU
Boy: 1.81
Yaş: 25
İstanbul Okan Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu

3 NUMARA: ALARA ERİÇ
Boy: 1.79
Yaş: 18
University of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi

4 NUMARA: ŞİRA SAHİLLİ
Boy: 1.78
Yaş: 21
Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüsti Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi

5 NUMARA: İLAYDA GÖKALP
Boy: 1.77
Yaş 22
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu

6 NUMARA: TUANA CEMRE CALBAN
Boy: 1.77
Yaş: 21
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesş İngilizce Mimarlık Bölümü

7 NUMARA: NİL ÇUKUR
Boy: 1.76
Yaş: 19
Beykent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi

8 NUMARA: SEVCAN ÖKSÜZ
Boy: 1.76
Yaş: 21
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi

9 NUMARA: SENA LEYLA YAVUZ
Boy: 1.75
Yaş: 22
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi

10 NUMARA: SU BİGE KORUCU
Boy: 1.73
Yaş: 25
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Opera Bölümü mezunu

11 NUMARA: BİRSU DENİZ AKÖZBEK
Boy: 1.71
Yaş: 21
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü 4. sınıf öğrencisi

12 NUMARA: BİLSEL BUSE KADIOĞLU
Boy: 1.74
Yaş: 22
TOBB Üniverstesi Endüsrti Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi

13 NUMARA: SELİN ŞAHİNGÖZ
Boy: 1.74
Yaş: 21
Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu

14 NUMARA: DİLARA KORKMAZ
Boy: 1.77
Yaş: 23
Ankara Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi

15 NUMARA: BAŞAK İLHAN
Boy: 1.76
Yaş: 23
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi



16 NUMARA: BUSE ORCAN
Boy: 1.77
Yaş: 19
Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi

17 NUMARA: BERFİN ANT
Boy: 1.77
Yaş: 22
Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü 4. sınıf öğrencisi

18 NUMARA: MERCAN TEZCAN
Boy: 1.77
Yaş: 21
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi

19 NUMARA: BAHAR KOLTUKLU
Boy: 1.82
Yaş: 24
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü mezunu

20 NUMARA: CEMRENAZ TURHAN
Boy: 1.82
Yaş: 23
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi

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