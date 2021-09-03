İşte Miss Turkey 2021 adayları

Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist belli oldu. Kampa giren yarışmacılar 8 Eylül'de finalde yarışacak. İşte tescilli güzel olmak için yarışacak adaylar ve bilgileri...

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1 NUMARA: KAYRA TÜRKOVİÇ

Boy: 1.83

Yaş: 19

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi

2 NUMARA: YEŞİM TOPLU

Boy: 1.81

Yaş: 25

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu

3 NUMARA: ALARA ERİÇ

Boy: 1.79

Yaş: 18

University of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi

4 NUMARA: ŞİRA SAHİLLİ

Boy: 1.78

Yaş: 21

Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüsti Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi

5 NUMARA: İLAYDA GÖKALP

Boy: 1.77

Yaş 22

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü mezunu

6 NUMARA: TUANA CEMRE CALBAN

Boy: 1.77

Yaş: 21

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesş İngilizce Mimarlık Bölümü

7 NUMARA: NİL ÇUKUR

Boy: 1.76

Yaş: 19

Beykent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi

8 NUMARA: SEVCAN ÖKSÜZ

Boy: 1.76

Yaş: 21

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi

9 NUMARA: SENA LEYLA YAVUZ

Boy: 1.75

Yaş: 22

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi

10 NUMARA: SU BİGE KORUCU

Boy: 1.73

Yaş: 25

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Opera Bölümü mezunu

11 NUMARA: BİRSU DENİZ AKÖZBEK

Boy: 1.71

Yaş: 21

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Modern Dans Bölümü 4. sınıf öğrencisi

12 NUMARA: BİLSEL BUSE KADIOĞLU

Boy: 1.74

Yaş: 22

TOBB Üniverstesi Endüsrti Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi

13 NUMARA: SELİN ŞAHİNGÖZ

Boy: 1.74

Yaş: 21

Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu

14 NUMARA: DİLARA KORKMAZ

Boy: 1.77

Yaş: 23

Ankara Üniversitesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. sınıf öğrencisi

15 NUMARA: BAŞAK İLHAN

Boy: 1.76

Yaş: 23

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi





16 NUMARA: BUSE ORCAN

Boy: 1.77

Yaş: 19

Bahçeşehir Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi

17 NUMARA: BERFİN ANT

Boy: 1.77

Yaş: 22

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü 4. sınıf öğrencisi

18 NUMARA: MERCAN TEZCAN

Boy: 1.77

Yaş: 21

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi

19 NUMARA: BAHAR KOLTUKLU

Boy: 1.82

Yaş: 24

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü mezunu

20 NUMARA: CEMRENAZ TURHAN

Boy: 1.82

Yaş: 23

Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi