İşte Ozan Güven için 15 yıl hapis cezası istenen iddianamenin detayları

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, hakaret, cebir, hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 15 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianamenin detaylarını SÖZCÜ ulaştı. İstanbul 58 Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olan abajur silah sayıldı. Güven'in Bulutsuz'u elleriyle ve abajurla darp ettiği iddianamede anlatıldı. Savcı olay anında görgüsü ve bilgisi bulunmayan tanıkların ifadelerine itibar etmediğini belirtti. İddianamesinde, şüpheli Ozan Güven’in suçtan ve cezadan kurtulmasına yönelik savunması yerine, Deniz Bulutsuz’un anlatımları, dosyada yer alan yaralanmış halini gösteren fotoğraflar, adli tıp raporu ve beyanlarına itibar edilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamenin detaylarına SÖZCÜ ulaştı. İddianamede şikayetçi Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven’in duygusal anlamda arkadaş oldukları, 12 Haziran akşam saatlerinde birlikte yemek yedikleri kaydedildi.

İşte olaylı gecenin savcılık iddianamesine yansıyan detayları…

OLAY ARKADAŞLARININ EVİNDE BAŞLADI

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arkadaşları Erdem O.’yu evine bıraktı. İkili dosyada da tanık olan Ozan Güven’in şoförü Hasan Doğan ile yine olayın tanığı Ramazan Ç.’nin evine gitti.

OZAN'IN SÖZLERİ HAKARET SAYILDI

Aralarında konuşurken Deniz Bulutsuz'un eski ilişkisinden konu açıldı. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'un onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte, “Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz? Nasıl si….ni de anlat bari…” şeklindeki sözlerle hakaret etti.

ABAJUR VE ELLERİYLE DARP ETTİ

Bir süre sonra sanatçının şoförü Hasan Doğan ikiliyi Ozan Güven'in ikametgahına bıraktı. 13 Haziran saat 00.30 sıralarında ikametgahta yalnız iken Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında tartışma çıktı. Şüpheli Ozan Güven'in abajur ve elleriyle Deniz'i darp etti. İddianamede bu eylem kasten yaralama suçu olarak değerlendirildi.

TELEFONUNU ELİNDEN ALDI

Deniz Bulutsuz'un evden gitmek istemesi üzerine şüpheli Ozan Güven'in “Si…ir git. Hiç bir yere gidemezsin burada kalacaksın… Sen bunu hak ediyorsun… Seni öldüreceğim ” şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit ederek elleriyle şikayetçiye vurduğu ve Deniz'e ait cep telefonunu haber vermesini engellemek amacıyla almak suretiyle cebir kullanarak ikametgahtan çıkmasına izin vermediği ve üzerine atılı ‘Cebir ve Tehdit ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunu işlediği ileri sürüldü.

SAVCI YAĞMA OLARAK DEĞERLENDİRMEDİ

İddianamede Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'un ikametgahtan gitmesini engellemek amacıyla cep telefonunu alması eyleminin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir kapsamında değerlendirdi. Savcı nitelikli yağma suçundan cezalandırılması istenen Ozan Güven hakkında bu nedenle kovuşturmaya yer olamadığına karar verdi.

GÜVEN VE BULUTSUZ'UN İFADELERİ İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianameye şikayetçi Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven'in de ifadeleri girdi. Deniz Bulutsuz ifadesinde Ozan ile birlikte Ramazan Ç.’nin evinde bulundukları sırada Ozan’ın “Demek ki seni çok iyi sinkaf ediyordu” şeklindeki sözlerle eski erkek arkadaşını kastederek kendisine hakaret ettiğini, tartışmanın büyümemesi için her hangi bir tepki vermediğini anlattı.

GİTMEME İZİN VERMEDİ

Deniz Bulutsuz daha sonra birlikte gittikleri Ozan Güven'in ikametgahında yalnız bulundukları sırada Ozan Güven'in ” Si…ir git. Hiç bir yere gidemezsin burada kalacaksın… Sen bunu hak ediyorsun… Seni öldüreceğim…” şeklindeki sözlerle tehdit ederek, elindeki telefonu alarak ve darp ederek ikametgahtan çıkmasına izin vermediğini söyledi. Sonrasında ise Ozan Güven'in şoförü Hasan'ın kendisini önce bir benzin istasyonuna daha sonra da arkadaşının evine götürdüğünü anlatan Bulutsuz, şikayetçi olduğunu beyan etti.

“İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DEMEDİM”

Ozan Güven'in savunmasının yer aldığı iddianamede ünlü oyuncu, Deniz Bulutsuz ile birlikte Ramazan Ç.’nin evinde iken ‘Denizin kendisi ile görüşmeye başladığı sırada eski sevgilisiyle fiilen ayrılmadığını ve ilişkilerinin güzel olduğunu söylemesi üzerine “Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz? Nasıl sevi…ni de anlat bari” dediğini' söyledi. İddia edildiği gibi “Demek ki seni çok iyi sinkaf ediyordu” şeklinde her hangi bir söz söylemediğini belirten Ozan Güven, sonrasında evine gittiklerini, tartışma çıktığını, yere düşen abajur sapını Deniz Bulutsuz'un elinden aldığını ve abajur sapını almak istediği sırada abajur sapının Deniz'in çenesine çarptığını anlattı.

“SAKİNLEŞTİREMEDİM”

Sinir krizi geçirdiğini düşündüğü Deniz Bulutsuz'u sakinleştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan ünlü oyuncu Deniz'i götürmesi için şoförünü aradığını suçlamaları kabul etmediğini beyanı iddianamede yer aldı.

TANIK İFADELERİNE TARAFLI OLABİLECEĞİNDEN İTİBAR EDİLMEDİ

Soruşturma kapsamında olay öncesi ve sonrasına ilişkin ifadelerine başvurulan Ramazan Ç. ve şoför Hasan Doğan'ın şüpheli Ozan Güven'in anlatımlarını doğruladıkları, diğer tanık Erdem O.’nun da Deniz Bulutsuz'un anlatımlarını doğruladığı iddianamede yer aldı. Erdem O.’nun Deniz'in arkadaşı olarak anlatımlarını doğruladığı, Ramazan Ç.’nin de Ozan Güven'in arkadaşı olarak anlatımlarını doğruladığı, Hasan Doğan'ın ise Ozan Güven'in özel şoförü olduğunu belirten savcılık bu nedenle taraflı olabileceği belirtildiğinden ve olay anına ilişkin bir bilgi ve görgüleri bulunmadığından tanık ifadelerine itibar edilmediğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINA ULAŞILAMADI

İddianamade Ozan Güven'in evindeki güvenlik kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiği ancak üzerine yeni kayıt yapıldığı gerekçesiyle görüntülere ulaşılamadığı da yer aldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi Deniz Bulutsuz’un şikayet tarihi 18 Haziran'dan bir gün sonra istendiğinin belirtildiği iddianamede olayın hemen ardından Bulutsuz'un müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin görüntü elde edilemediği anlatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLMAYAN OLAYDA SAVCI, BULUTSUZ’U DİNLEDİ

İddianamede, Deniz Bulutsuz'a ait dosya içerisinde yer alan ve vücudunun bir çok farklı yerinden yaralandığına dair fotoğraflar ile Deniz'e ait adli muayene raporunda yaralanmasının ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilemez' şeklinde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi birlikte değerlendirildiğinde bu tespitlerin görgü tanığının bulunmadığı olayda Ozan Güven'in ‘Hakaret', ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve ‘Silahla Kasten Yaralama' suçları yönüyle müşteki Deniz'in anlatımlarını doğruladığı yer aldı. İddianamede, “Bu nedenle şüpheli Ozan'ın suçtan ve cezadan kurtulmasına yönelik savunması yerine Ozan'ın üzerine atılı, ‘Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', ‘Silahla Kasten Yaralama' ve ‘Hakaret'suçları yönüyle kendi içinde tutarlı doktor raporu, fotoğraflar ile Deniz'in anlatımlarına itibar edildiği, Ozan Güven'in bu suçları işlediği kabul edildiği” ifadelerine yer verildi.

ABAJUR SİLAH SAYILDI

Savcılık olayda abajurun kullanıldığının sabit olduğunu ve olay sonrası ele geçirilemediğini belirtti. İddianamede abajurun somut olayın özelliği ve yaralanmanın niteliğine göre yasada yer alan “Saldırı ve savunma amacı ile yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli bir şey değil” olarak tarifi yapılan nesnelerden olduğu ve bu anlamda silah olarak kabulü ile Ozan Güven'in eylemine uyan ve “Silahla kasten yaralama” hükmünün aleyhine uygulanması gerektiği değerlendirildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Ozan Güven hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil elde edildiğini belirterek savcılık, ünlü sanatçının 3 yıl 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.