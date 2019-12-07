İşte Özge Özpirinçci’nin yeni kardeşi

Oyuncu Özge Özpirinçci Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine hayvan sevgisinin kendisine aileden geçtiğini göstermiş oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayvan sevgisinin ne boyutta olduğunu gösteren hatta geçen yaz bir de eşek yavrusu sahiplenen Özge Özpirinçci bu defa ailesinin hayvan sevgisini gösteren bir paylaşıma imza attı. Kucağında yavru bir kedi ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşan güzel oyuncu bu yürekleri ısıtan kareye: “Yeni kardeşim… Annemle babam kedi sahiplendi” notunu düştü.

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

Özpirinçci ilk paylaşımının çok sayıda beğeni ve yorum almasının ardından kardeşiyle yeni fotoğraflarını paylaştı ve şu esprili notu düştü: “Canım fakat bu ailenin ilgi odağı benimdir…”