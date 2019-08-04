İşte Safir Mavi filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Safir Mavi filminde Gwendolyn Shepherd, zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip bir grup olan 12'ler Çemberi'nin son temsilcisi olduğunu öğrenir. Gideon ile ilişkilerinin başladığı dönemlere yolculuk yapar. Aynı zamanda üyesi olduğu Çember'in sırlarını öğrenmeye çalışacaktır.

SAFİR MAVİ FİLMİNİN KONUSU

Serinin ikinci bölümünde; Acemi bir aşığı geçmişe yollamak iyi bir fikir olmayabilir! En azından on altı yaşındaki çömez zaman yolcusu Gwendolyn böyle düşünüyordur. Bu macerada Gideon ve Gwen dünyayı kurtarmak ya da menuet dansını öğrenmek gibi pek çok sorunun üstesinden gelmek durumunda kalacaktır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Gideon büsbütün tuhaf davranmaya başlayınca, Gwendolyn artık hormonlarını kontrol altına alma zamanının geldiğini anlayacaktır! Çünkü işin içinde aşk varken zaman yolculuğu yapmak pek mümkün görünmemektedir…

SAFİR MAVİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Maria Ehrich

Jannis Niewöhner

Veronica Ferres

Josefine Preub

Florian Bartholomai