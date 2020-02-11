İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Yarışma programları arasında beğeniyle takip edilen Survivor'ın başlamasına artık az bir zaman kaldı. TV 8 ekranlarında yayınlanacak programda hangi isimlerin yer alacağı da belli oldu. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını ve yarışmadan son haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu.