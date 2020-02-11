İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları kimler?

16 Şubat’ta başlayacak olan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması için geri sayım başladı. Yarışma öncesinde ise en çok merak edilen soruların başında ‘Bu yıl Survivor’da hangi yarışmacılar yer alacak?’ sorusu geliyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Uğur Pektaş, Yasin Obuz gibi isimler dikkat çekiyor. İşte Survivor 2020 yarışmacı kadrosu…
SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Günaydın
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.