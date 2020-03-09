İşte Survivor’da haftanın ilk eleme adayı! En fazla oyu alan isim…

Yarışmalar, tartışmalar, çeşitli eğlenceli ve duygusal ödüller ile her geçen gün yarışmacıları zorlayan Survivor’da bu akşam haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Eleme konseyine çıkan takım dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı oldu. Peki bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da haftanın ilk eleme adayı.
SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu akşam yapılan eleme konseyinde Ünlüler takımı yarışmacıları tek tek oy kullanarak aralarından bir kişiyi ilk eleme adayı olarak belirledi. Bu isim en fazla oyu alan yarışmacı Aşkım Burçe Tunay oldu.
HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSLARI
Acun Ilıcalı eleme konseyi sırasında 3. haftanın en iyi performans sıralamasını açıkladı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Erkeklerde: Yasin Obuz – 7 puan
Kadınlarda: Evrim Keklik – 21 puan (10 oyun üst üste kazandı)
ÜNLÜLER TAKIMI
Erkeklerde: Mert Öcal – 17 puan
Kadınlarda: Elif Yıldırım – 7 puan