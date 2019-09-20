“İstediğimi giyerim, umurumda olmaz”

Megan Fox'un oğlu Noah, elbise giydiği için sınıf arkadaşları tarafından dalga konusu oldu. Oğluna kendine güvenen biri olması gerektiğini aşılamaya çalışan Fox, katıldığı bir talk show programında konuştu.

ABD’li ünlü oyuncu Megan Fox, katıldığı bir programda oğlu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Altı yaşındaki oğlu Noah’nın modaya oldukça meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, bazen kendi kıyafetlerini oğlunun seçtiğini ve elbise giymekten de hoşlandığını belirtti. “Noah modaya oldukça meraklı. Giyeceği kıyafetleri kendi seçiyor ve bazen elbise giymekten bile çok hoşlanıyor” diyen Fox, oğlunu özgür bir okula yolladığını ve buna rağmen okulda erkekler elbise giymez ya da erkekler pembe giymez düşüncesinin olduğunu belirtti.

Altı yaşındaki oğlu Noah’nın elbise giyip okula gitmesinden sonra kendisiyle dalga geçildiğini fakat umrunda olmadığını söyleyerek annesi Fox’u şaşırtmış. Ünlü oyuncu bu sebepten dolayı oğlunun ne olursa olsun kendine tamamen güvenmesini aşılamaya çalışıyor.