İtalyan basınından bomba iddia: Reklamdan aşk doğdu! Leotta ve Ibrahimovic birlikte

Dünyaca ünlü İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta'nın birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin beraber rol aldıkları reklam çekiminden sonra yakınlaştığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını geniş kitlelere duyuran İtalyan sunucu Diletta Leotta ile Milan’ın ünlü futbolcusu Zlatan Ibrahimovic hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlarda yer alan bir egzersiz uygulamasının reklamında birlikte rol alan ikilinin, bu projenin ardından aralarında bir ilişki başladığı öne sürüldü.

İtalyan magazin dergisi Chi, kapağında yer verdiği Leotta ve Ibrahimovic için ‘yazın sürpriz çifti’ ifadelerini kullandı.

The Sun gazetesinin İtalyan basınından aktardığı iddiaya göre Leotta ve Ibrahimovic, Sardinya’da bir restoranda birlikte görüntülendi. Leotta, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda 16 Ağustos’ta doğum gününü tatil cenneti adada kutlamıştı.

29 yaşındaki Leotta, İtalyan boksör Daniele Scardina’yla olan ilişkisini noktaladığını duyurmuştu. 38 yaşındaki Ibrahimovic ise 49 yaşındaki Helena Seger’le olan evliliğini 18 yıldır sürdürüyor. Çiftin Maximilian ve Vincent adlı iki de oğlu bulunuyor.