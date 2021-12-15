İtalyan şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek boşandı

İtalyan şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı verdi. Zanna istediği zaman çocuğunu görebilecek.

Hayati ARIGAN

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İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012’de evlenmiş, 2013’te de oğulları dünyaya gelmişti. 9 yıllık evli olan ikili, geçen günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını duyurdmuştu ve Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek’e “suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma” davası açmıştı.

İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, Danilo Zanna avukatları Altın Mimir ve Emek Emre ile katılırken eşi Tuğçe Demirbilek de avukatıyla geldi. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı.

Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek’in protokol kapsamında boşanmalarına karar verdi. Protokole göre mahkeme çiftin çocukları için ortak velayet kararı verdi. Karara göre Danilo Zanna istediği zaman çocuğunu görebilecek, çocuğunun eğitim, sağlık ve tüm masraflarını karşılayacak.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine Danilo Zanna, “Üzüldüm. Her şey yolunda” dedi.

“ÇAYA DAVET ETTİLER'”

Zanna’nın avukatı Altın Mimir de tarafların çocukları için her zaman bir araya gelebileceklerini belirtti.

Danilo Zanna adliyeden ayrılırken bir memurun çay içelim teklifine inşallah bir dahakine dedi.

Zanna daha sonra “Aman aman bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Yanlış söyledim” dedi.

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