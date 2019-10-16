Itır Esen, Acun Ilıcalı ile aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Itır Esen, Acun Ilıcalı ile aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu

Genç model Itır Esen ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialarla ilgili konuşan genç model, "Aramızda bir dostluk ilişkisi var" dedi.

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olan, ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili paylaştığı bir tweet nedeniyle tacı elinden alınan Itır Esen, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de ekrana gelen 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapıyordu.

Genç model Itır Esen ile Acun Ilıcalı’nın proje aracılığıyla yakınlaştığı ve ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

magazinburada.net’e konuşan 1999 doğumlu Itır Esen, yakın zamanda kaza geçiren Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Aşk dedikoduları ile ilgili de konuşan Itır Esen, “Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var” dedi.

“Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?” sorusunu da yanıtlayan Itır Esen, “Diyebiliriz. Sadece patron ve çalışan ilişkisi gibiydi” cevabını verdi.