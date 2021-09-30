Ivana Sert, avukata 197 bin TL ödeyecek

Moda tasarımcısı Ivana Sert’in eski avukatı Okan Bingül’ün kendisine vekalet ücreti ödemediği gerekçesiyle Sert’e açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Sert’in avukatına 197 bin lira ödemesine karar verdi.

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Sunucu ve moda tasarımcısı Ivana Sert'in eski avukatı Okan Bingül, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 4 sene önce açtığı davada, Sert'in kendisine vekalet ücretini ödemediğini iddia etti.

“DAVALIDAN TAHSİLİNİ İSTİYORUZ”

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Davalı Ivana Sert'in müvekkilimi azli, haksız azildir. Müvekkilimi azlederken hiçbir gerekçe sürmediği sabittir. Davalı müvekkilime takip ettiği dava ve icra takip dosyalarından bugüne kadar hiçbir vekalet ücreti ödememiştir. Müvekkilim masrafları dahi kendi karşılamıştır. Müvekkilimin davalıya vermiş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında hak ettiği 500 bin 711 lira alacağı bulunmaktadır. 500 bin 711 liralık vekâlet ücretinden şimdilik 10 bin liralık kısmının davalıdan tahsilini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

197 BİN TL ÖDEYECEK

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya, davacı Okan Bingül ile avukatları katılırken, Ivana Sert katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan Okan Bingül'ün avukatı davanın kabulünü, Ivana Sert'in avukatı ise davanın reddini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Sert'in Bingül'e 197 bin lira ödemesine karar verdi. İHA