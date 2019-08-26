Ivana Sert: Ben savaşı yaşamış biriyim

Organizasyonunu ünlü koreograf Uğurkan Erez’in Vize Belediyesi için yaptığı 12’inci Vize Tarih ve Kültür Festivali'nin ikinci gününde, Erol Albayrak defilesinin ardından nostaljik konser gerçekleştirdi.

Doğduğu günde, doğduğu yerde bu organizasyonu gerçekleştiren Uğurkan Erez bu nostaljik konserde Gönül Yazar'ı 24 yıl sonra ilk kez yeniden sahneye çıkarttı. Organizasyonda ayrıca Semiha Yankı, Tüdanya, İskender Doğan, Jale gibi gibi isimler eskimeyen şarkılarını Vizeliler için seslendirdiler.

Çocukluk yıllarından itibaren hayranlıkla dinlediği sanatçıları organizasyonunda sahneye çıkartan Uğurkan Erez, sahnede doğum gününü kutladı. 65 yaşında olan ünlü koreograf “Artık otobüsler ve müzeler bana bedava, ama benim ruhum hala 25 yaşında” şeklinde konuştu.

“BEN SAVAŞI YAŞAMIŞ BİRİYİM”

İvana Sert’in sahneye çıkıp şarkılar seslendirdiği organizasyona katılan Vizeliler, İvana Sert’e yoğun ilgi gösterdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İvana Sert, kadim dostu Uğurkan Erez’in doğum gününü kutlarken, Ahmet Kaya'nın “Kum Gibi” şarkısını seslendirmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. İvana Sert Şunları söyledi: “Ben Yugoslavya'da doğdum, büyüdüm. Savaşı yaşamış biriyim. Şehirlere bombalar yağdı. Bu şarkıyı dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Tüm benliğimde hissettim. Kim ne derse desin bu şarkıyı seslendirdim ve seslendirmeye de devam edeceğim. Daha sürpriz şarkılar da gelecek” dedi.