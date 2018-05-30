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Ivana Sert, genç kızlarla taş çıkardı
Ivana Sert, genç kızlarla taş çıkardı
Sosyetik güzel İvana Sert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Genellikle makyajlı olarak gördüğümüz Sert, yaz sezonunu açtı.
Magazin 30 Mayıs 2018 - 11:32

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından makyajsız ve doğal halleriyle fotoğraf paylaşmaları her zaman görülen bir durum olmasa da fiziğine ve tenine güvenen isimler bu tarz paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Bunun son örneği ise Ivana Sert oldu.

“20’LİK GENÇ KIZ GİBİSİN”

Şu sıralar Marmaris’te tatil yapan Ivana Sert, çıktığı tatilden makyajsız bir karesini paylaştı. Ivana Sert, yaptığı bu paylaşımla makyajsız da ne kadar güzel olduğunu göstermiş oldu. Sert’in takipçileri, makyajsız haline övgüler yağdırdı ve “Makyajsız hali daha güzel”, “20’lik genç kız gibisin”  yorumunda bulundular.

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Son güncelleme: 11:37 - 30.05.2018
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