İvana Sert, haksız fesih davasından 10 bin TL tazminat kazandı

Ivana Sert, kendi ismini taşıyan markası için yaptıkları sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla Adnan Akat Kozmetik şirketine açtığı davada 10 bin TL tazminat kazandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen davaya İvana Sert’in avukatı katılırken, Adnan Akat Kozmetik şirketinin avukatı mazereti nedeniyle katılmadı. Hakim davanın bittiğini açıklayarak kozmetik şirketinin İvana Sert’e 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

ÜRETİM BAŞLAMADI



Ivana Sert, Adnan Akat Kozmetik şirketiyle aylık 17 bin 500 lira karşılığında parfüm ve makyaj malzemelerinde “Ivana Sert For You” markasının kullanılması için anlaşma imzalamıştı. Aylar geçmesine rağmen şirket üretime geçmedi, taahhüt ettiği 2 milyon liralık yatırımı da yapmadı. Ivana Sert, 17 bin 500 liranın 10 ay üzerinden hesaplanarak ödenmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirdi. Noterden cevap veren şirket de Sert'in sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. Davalı şirket ayrıca Sert'in sözleşmeyi feshettiğini ve 500 bin lira cezai şart parasını ödemesi gerektiğini iddia etti.

BİLİRKİŞİ ‘ŞİRKET HAKSIZ’ DEDİ

Şirketin avukatı ise cevap dilekçesinde davanın reddini isteyerek, ‘Ivana Sert For You' için tasarlanan koku ve şişeleri İvana Sert’in beğenmeyerek ürünün piyasaya çıkmasını geciktirdiğini ve başka bir reklamda oynadığını belirtti. Bilirkişi raporunda da şirketin haksız yere sözleşmeyi feshettiği belirtilmişti.