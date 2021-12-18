Ivana Sert ile Sezer Dermenci Maldivler’de evlendi

Modacı Ivana Sert, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Sezer Dermenci ile Maldivler'de evlendi.

Sozcu.com.tr

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Son olarak ‘Doya Doya Moda’ adlı programda rol alan modacı, iş insanı Sezer Dermenci ile evlendi. İkilinin nikahı Maldivler’de gerçekleşti.

Sert ve Dermenci’yi bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Nikaha Ivana Sert annesi ve oğlu Ateş Sert de katıldı.

“EVLİLİK SÖZLEŞMESİ” SORUSUNA YANIT

Geçen günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Sert, “Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?” sorusuna “Bizde her şey açık, önemli olan aşk” diye cevap verip “Yavrum sen ne diyorsun?” diyerek topu sevgilisi Dermenci’ye atmıştı. Dermenci ise “Önemli olan aşk gerisi hikaye” diye karşılık verip sevgilisi Sert’e destek çıkmıştı.

Ivana Sert, 2013 yılında Yurdal Sert’ten boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten ‘Kayon Ateş’ adında bir oğlu bulunuyor.

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