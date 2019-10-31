Ivana Sert, oğlunun yeni yaşını cici babasıyla kutladı

Ivana Sert, iş insanı Yurdal Sert'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ateş'in doğum gününü bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisiyle birlikte kutladı.

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer alamayan sunucu ve manken Ivana Sert, önceki akşam oğlu Ateş Sert’in doğum gününü kutladı. 13 yaşına basan oğlu için sevgilisiyle birlikte bir pasta kesen Sert, bu anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Sert, yaptığı paylaşıma ise “İyi ki varsın canımın içi” notunu düştü.

İSTEDİĞİ BEKLENTİYİ ALAMAMIŞTI

Sunuculuğu bıraktıktan sonra ‘İmalat hatası' isimli şarkıyla çıkış yapmaya çalışan Ivana Sert, istediği beklentiyi alamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Ardından Ahmet Kaya'nın ‘Kum gibi' şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde olan dizeleri, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ olarak yorumlamıştı.



