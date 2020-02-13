Ivana Sert yaptığı paylaşımla dalga konusu oldu

Sunuculuğu bıraktıktan sonra ‘İmalat hatası' isimli şarkıyla çıkış yapmaya çalışan Ivana Sert, istediği beklentiyi alamayarak hayal kırıklığı yaşamıştı. Sert, bu sefer de sosyal medya sayfasından büyük bir hata yaparak dalga konusu oldu.

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer alamayan sunucu ve manken Ivana Sert, Kanal D’de yayınlanan bir magazin programına konuk oldu.

KENDİ KENDİNİ ÖVDÜ

Instagram’ı aktif kullanan ünlülerden olan Ivana Sert, öyle bir hata yaptı ki kullanıcılar tüm gün onu konuştu. Magazin programına konuk olan Ivana Sert, kendini öven bir paylaşım yaptı. Ivana Sert’in bu paylaşımını tuhaf kılan şey ise kendi kendini öven sözleri sanki başkasının yazmış gibi olmasıydı.

SAHTE HESABINA GEÇMEYİ UNUTTU

Ivana Sert’in bu paylaşımını görenler “Ivana sahte hesaba geçmeyi unutmuş” yorumları yaptı.

