Ivana Sert’in yeni yıl dileği belli oldu

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Ivana Sert ile yakın arkadaşı Sinem Yıldırım, yeni yıl ağacını birlikte süsledi. Can Çelebi ile ayrıldığını “Ayrıldık, anlaşarak, dost olarak ayrıldık. Aşk bitince ilişkimiz yürümedi ‘Buraya kadar’ dedik ve ortak karar alarak bitirdik. İkimiz adına da mutluluk diliyorum” cümleleriyle açıklayan Ivana Sert, yılbaşı için süslediği ağacın yanında ‘Love’ (aşk) ışığını da elinde tuttu.

Ivana Sert’in yeni yıl için süslediği ağacın yanında, yeni bir aşk dilediği anlaşıldı.