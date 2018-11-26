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Ivana’ya ‘motor’ demişti! Karar verildi
Ivana’ya ‘motor’ demişti! Karar verildi
Sunucu Ivana Sert, "Bana motor dedi" diyerek oyuncu Peker Açıkalın'dan şikayetçi olduğu dava, karara bağlandı.
Magazin 26 Kasım 2018 - 08:14

Oyuncu Peker Açıkalın, filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Ivana Sert için “Motor” kelimesini sarf etmesi üzerine, ünlü sunucu, Açıkalın’dan şikayetçi olmuştu. Bir filmde Ivana Sert ile başrolü paylaşan Peker Açıkalın, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı. Ekranda rol arkadaşını eleştiren Açıkalın, Sert için “O sanatçı değil, moda ikonu” deyip ‘Motor’ ifadesini kullandı. Bunun üzerine Sert, “Kişiliğim zedelendi” diyerek savcılığa başvurdu.

DURAKSAYARAK SÖYLEDİĞİ İÇİN SUÇ SAYMADI

Ivana Sert’in oyuncu Peker Açıkalın’ın kendisine “motor” dediği için yaptığı şikâyet karara bağlandı. Savcılık, Açıkalın’ın bu sözünü, direkt olarak Sert’e söylemediği ve duraksayarak sarf ettiği için suç saymadı. Başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı programın kayıtları incelendi. Savcılık, Açıkalın’ın sözlerini direkt Sert’e söylemediğini belirtip takipsizlik kararı verdi. Kararda hakaret suçunun oluşması için, ‘doğrudan ve duraksamaya yer vermeden sövme’ olması gerektiği belirtildi.

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