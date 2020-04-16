İvanka Trump corona virüsü yasaklarına uymadı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de Başkanı Donald Trump´ın kızı İvanka Trump, karantina yasağına uymadı.

İvanka Trump sosyal medya hesabından, daha önce babası Donald Trump tarafından açıklanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamamalarına dair “Evde kalabilecek kadar şanslı olanlar, lütfen lütfen, evde kalın” diyerek halka çağrıda bulunmuştu.Aynı zamanda Trump’ın ‘Danışmanı’ görevini yürüten Ivanka Trump’a sosyal medyadan “Babasının kızı. Yasayı takmadı” sözleriye tepki gösterildi.

NEW JERSEY’E UÇTU

Karantina uygulamasına uymayan İvanka Trump eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla birlikte Yahudiler’in kutsal bayramı olarak bilinen Hamursuz Bayramı’nın ilk gecesini kutlamak için New Jersey’deki Trump Ulusal Golf Kulübü’ne gitti. DHA