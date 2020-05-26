İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? İyi Aile Çocuğu konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden İyi Aile Çocuğu filmi, 1978 yılında vizyona girmiştir. Yönetmenliğini Osman Seden’in yaptığı ve bu akşam televizyonlarda olacak İyi Aile Çocuğu filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Kemal Sunal'ın ikiz kardeşlere hayat verdiği İyi Aile Çocuğu filmi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. 1978 yılında ilk kez yayınlanmasına rağmen İyi Aile Çocuğu hala en sevilen filmlerden biri. İşte İyi Aile Çocuğu filmi hakkında bazı bilgiler…

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.



İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

Kemal Sunal – Kemal / Cemal

Harika Avci – Oya

Sevil Üstekin – Ferdane

Açelya Aytaç – Necla

Saadet Gürses – Ayten

Ayben Aysu – Hülya

Ali Şen – Gerçek Baba