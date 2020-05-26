İyi Aile Çocuğu filmi kaç yılında çekildi? İyi Aile Çocuğu konusu ne, oyuncuları kim?

Kemal Sunal'ın ikiz kardeşlere hayat verdiği İyi Aile Çocuğu filmi bu akşam izleyicilerle buluşuyor. 1978 yılında ilk kez yayınlanmasına rağmen İyi Aile Çocuğu hala en sevilen filmlerden biri. İşte İyi Aile Çocuğu filmi hakkında bazı bilgiler…
İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU
Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.
İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI
Kemal Sunal – Kemal / Cemal
Harika Avci – Oya
Sevil Üstekin – Ferdane
Açelya Aytaç – Necla
Saadet Gürses – Ayten
Ayben Aysu – Hülya
Ali Şen – Gerçek Baba