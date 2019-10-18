İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

İyi Aile Çocuğu, Kemal Sunal’ın oyunculuğunun zirve yaptığı filmler arasında yer alıyor. 1978 yılında çekilen film İyi Aile Çocuğu ilgi görmeye devam ediyor. İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İyi Aile Çocuğu filminin konusu ve oyuncuları filmin çekilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Yeşilçam klasiklerinden olan İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları haberimizde.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI

Kemal Sunal,

Harika Avcı,

Sevil Üstekin,

Ali Şen

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.