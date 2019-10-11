İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları: İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman çekildi?
İyi Aile Çocuğu, Kemal Sunal’ın oyunculuğunun zirve yaptığı filmler arasında yer alıyor. 1978 yılında çekil film ilgi görmeye devam ediyor. İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar…
İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI
Kemal Sunal,
Harika Avcı,
Sevil Üstekin,
Ali Şen
İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU
Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.