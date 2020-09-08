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İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu!
İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu!
Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği İyi Günde Kötü Günde 12 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.
Magazin 8 Eylül 2020 - 20:39

Star Tv, yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölüm fragmanı ve diziden detaylar yazımızda…

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

OYUNCU KADROSU

Oyuncu – Karakter

Elçin Sangu – Leyla
Ozan Dolunay – Sarp
Yasemin Allen – Melisa
Şenay Gürler – Aslıhan
Derya Alabora – Meral
Nergis Kumbasar – Perihan
Hakan Salınmış – Halil
Ali Yağcı – Arda
Sinan Albayrak – Bülent
Hande Yılmaz – Yasemin
Deniz Işın – Seda
Tugay Erdoğan – Can

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