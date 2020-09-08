İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu!

Star Tv, yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölüm fragmanı ve diziden detaylar yazımızda…

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

OYUNCU KADROSU

Oyuncu – Karakter

Elçin Sangu – Leyla

Ozan Dolunay – Sarp

Yasemin Allen – Melisa

Şenay Gürler – Aslıhan

Derya Alabora – Meral

Nergis Kumbasar – Perihan

Hakan Salınmış – Halil

Ali Yağcı – Arda

Sinan Albayrak – Bülent

Hande Yılmaz – Yasemin

Deniz Işın – Seda

Tugay Erdoğan – Can