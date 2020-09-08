İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm tarihi belli oldu!

Star Tv, yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölüm fragmanı ve diziden detaylar yazımızda…
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM FRAGMANI
‘İyi Günde Kötü Günde’ 12 Eylül Cumartesi saat 20.00’da Star’da!@startv @o3medya#İyiGündeKötüGünde pic.twitter.com/TkmMyBWP3w
— İyi Günde Kötü Günde (@iyigunkotuguntv) September 7, 2020
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.
OYUNCU KADROSU
Oyuncu – Karakter
Elçin Sangu – Leyla
Ozan Dolunay – Sarp
Yasemin Allen – Melisa
Şenay Gürler – Aslıhan
Derya Alabora – Meral
Nergis Kumbasar – Perihan
Hakan Salınmış – Halil
Ali Yağcı – Arda
Sinan Albayrak – Bülent
Hande Yılmaz – Yasemin
Deniz Işın – Seda
Tugay Erdoğan – Can