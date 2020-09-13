İyi Günde Kötü Günde 1. bölümüyle ekranlara geldi! 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 1. bölümde bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp var. İlk bölümün ardından gözler İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanına çevrildi...

İyi Günde Kötü Günde’nin ilk bölümü ekranlara geldi. Evlenmek üzere olan ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa’nın hayatı karışıyor. Birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışıyor ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale geliyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMANLARI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.