İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Melise, Sarp’ın gizlediği fotoğrafı buluyor…

İyi Günde Kötü Günde dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Melisa, Leyla'nın neden aşka küstüğünü sorguluyor. Sarp ve Leyla arasında buzlar hala çözülmüş değil.. Sarp neden Leyla ile olan düğününü terk etti? Melisa, Sarp'ın gizlediği fotoğrafı görünce gerçekleri öğrenecek mi? Bu ve daha fazla sorunun cevabı cumartesi akşamı İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni bölümünde cevaplanacak.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen paylaşıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

