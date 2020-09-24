İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

İyi Günde Kötü Günde dizisinin 3. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren beğeni kazanan İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni fragmanında, Leyla yeni evine taşınırken, kendisine yardım eden Sarp'ın acı çekmesi için elinden geleni yapıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde 3. bölüm 3. fragmanı...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM 3. FRAGMANI

“Bu kadar yakın olmanız beni korkutuyor.” İyi Günde Kötü Günde yeni bölümüyle 26 Eylül Cumartesi saat 20.00’da Star’da!@startv @o3medya#İyiGündeKötüGünde pic.twitter.com/t2mfxPykaE — İyi Günde Kötü Günde (@iyigunkotuguntv) September 24, 2020

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, Sarp'ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan'la konuştuğunu öğrenince çileden çıkar. Bir yandan işini bırakmak istemiyordur bir yandan da Sarp ile aynı ortama girmek ona işkence gibi geliyordur.

Leyla, istifa edip etmeme konusunda hayatın ona getireceği işaretleri takip etmeye karar verir. Sarp'ın ise bu konuda bambaşka planları vardır. Leyla'yı uzaklaştırmak için ona çok iyi bir iş teklifi gelmesini sağlar. Leyla'nın gelen iş teklifi ile iyice kafası karışır. Acaba teklifi kabul edip gidecek mi?

KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa…

Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.