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İyi Günde Kötü Günde 3. bölümde Leyla çileden çıkıyor! 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İyi Günde Kötü Günde 3. bölümde Leyla çileden çıkıyor! 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İyi Günde Kötü Günde'nin yayınlanan 3. son bölümünde Leyla, Sarp’ın düğünü başkasına devretmesi için Aslıhan’la konuştuğunu öğrenince çileden çıkıyor. Son bölümün ardından İyi Günde Kötü Günde 4. bölüm fragmanı merak konusu oldu.
Magazin 26 Eylül 2020 - 23:54

İyi Günde Kötü Günde 3. bölümde, Leyla, istifa edip etmeme konusunda hayatın ona getireceği işaretleri takip etmeye karar veriyor. İşini bırakmak istemezken Sarp ile aynı ortamda olmak ona acı vermektedir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izlenebilir olcak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMANLARI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp, Leyla'yı uzaklaştırmak için ona çok iyi bir iş teklifi gelmesini sağlar. Leyla'nın gelen iş teklifi ile iyice kafası karışır. Büyük düğümün çözülmesi zorlaşırken düğün yaklaşmaya devam eder.