İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara "Merhaba" dedi. Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler gibi oyuncuların yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara geliyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkındaki bilgiler...

Star Tv ekranlarında 12 Eylül tarihinde ilk bölümü yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Dizinin yaoımını O3 Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Metin Balekoğlu oturuyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCU KADROSU

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

1. BÖLÜM ÖZETİ:

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa'nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla'yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra'dan İstanbul'a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla'yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.