İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu ve oyuncuları nedir?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizi oyuncuları kadar konusuyla da herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri, Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri, MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından En iyi Kadın Oyuncu ödülü ve 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülü almıştır.

2017 yılında Mutluluk Zamanı filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan Yaşamayanlar projesinde Mia karakterini canlandırdı.

Elçin Sangu Çarpışma dizisinde ise Zeynep Tunç karakterine hayat verdi. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 17 Ocak 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Dolunay, Zalim İstanbul dizisinde Cenk karakterine hayat verdi. 1.79 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te “Merhamet” dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı.

Allen,Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

