İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncuları

İyi Olan Kazansın filminin konusu şöyle: Yakın arkadaş olan iki başarılı gizli CIA ajanı (Chris Pine ve Tom Hardy), aynı kıza aşık olduklarını keşfetmeleriyle birbirlerine gizli bir savaş başlatırlar ve böylece heyecan, aksiyon, macera ve romantizm dolu bir süreç başlar. Lauren (Reese Witherspoon) ikisi de birbirinden yakışıklı, yetenekli ve kışkırtıcı iki arkadaş arasında nasıl bir karar verecektir?

İYİ OLAN KAZANSIN FİLMİNİN OYUNCULARI

Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon