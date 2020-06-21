İyi Oyun konusu ne? İyi Oyun oyuncuları kimler?

İyi Oyun filmi internet kafede yarı zamanlı çalışırken, yeni kurulan bir e-spor takımının menajeri tarafından keşfedilen Cenk isimli gencin hikayesini anlatıyor. Peki İyi Oyun filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ismi barındıran İyi Oyun, son dönemlerin gözde etkinliklerinde olan e-Spor’u konu alan bir film olarak dikkat çekiyor. Peki İyi Oyun filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

İYİ OYUN KONUSU NE?

İyi Oyun, kendisini profesyonel oyun dünyasının içinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Cenk liseyi yeni bitirmiş genç bir çocuktur. Evin yükünü tek başına omuzlayan annesine yardım etmeye çalışan Cenk, yarı zamanlı çalıştığı internet kafede başkaları adına para ile oyun oynar. Fakat bir gün yeni kurulan bir takımın menajeri tarafından keşfedilince kendisini bambaşka bir dünyanın içerisinde bulur. Profesyonel oyun dünyasının içerisinde takım arkadaşları Batu, Naz, JJ, Aslan ve koçları Özer ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkan Cenk turnuvayı kazanmak için çabalar.

İYİ OYUN OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Kötü Çocuk’un güzel yıldızı Afra Saraçoğlu, Güllerin Savaşı gibi dizilerden tanıdığımız Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız, Mert Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en popüler Youtuber isimlerinden Orkun Işıtmak, güzel oyuncu Bahar Şahin, Tolga Canbeyli ve Bada Oh Denizgibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yönetmenliğini yapan Umut Aral oturuyor. Emre Sirel'in senaryosunu kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sebastian Weber üstleniyor.