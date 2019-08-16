Izabel Goulart İtalya’da tatilde

Ünlü manken Izabel Goulart, nişanlısı Kevin Trapp ile İtalya’da tatil yapıyor… Tatil boyunca sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Brezilyalı manken, seksi pozlarıyla dikkat çekti.

Neon yeşili bikinisiyle duş alırken ve denizdeyken fotoğraflarını paylaşan Goulart, fit vücuduyla beğeni topladı. Model yazın hiç bitmesini istemediğini dile getirerek “Yazın hiç bitmediği bir yerde yaşamak istiyorum. Önerisi olan var mı?’ dedi, 28 yaşındaki modele yüzlerce yorum geldi.

