Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Izabel Goulart İtalya’da tatilde
Izabel Goulart İtalya’da tatilde
Brezilyalı manken Izabel Goulart, nişanlısı Kevin Trapp ile İtalya'da... Tatil boyunca, sosyal medya hesabından birbirinden seksi pozlar paylaşan Goulart, yazın hiç bitmesini istemediğini söyledi...
Magazin 16 Ağustos 2019 - 13:16

Ünlü manken Izabel Goulart, nişanlısı Kevin Trapp ile İtalya’da tatil yapıyor… Tatil boyunca sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Brezilyalı manken, seksi pozlarıyla dikkat çekti.
Neon yeşili bikinisiyle duş alırken ve denizdeyken fotoğraflarını paylaşan Goulart, fit vücuduyla beğeni topladı. Model yazın hiç bitmesini istemediğini dile getirerek “Yazın hiç bitmediği bir yerde yaşamak istiyorum. Önerisi olan var mı?’ dedi, 28 yaşındaki modele yüzlerce yorum geldi.

Etiketler