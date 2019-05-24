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İzdivaç programı ile tanınan Naz Mila evlendi
İzdivaç programı ile tanınan Naz Mila evlendi
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur kareler ile adından söz ettiren Naz Mila, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile dünya evine girdi.
Magazin 24 Mayıs 2019 - 09:34

Katıldığı izdivaç programındaki yaptıklarıyla, açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabı İnstagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila sonunda muradına erdi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Naz Mila şunları yazdı: “Evet evlenemezsin dediler evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için”

SEVGİLİSİYLE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Naz Mila, Instagram hesabından adının Gürkan olduğu öğrenilen sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Naz Mila paylaştığı fotoğraflara, “Aşkım” notunu eklemişti. Naz Mila’nın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, “Yakışmışsınız” yorumunu yapmıştı.

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