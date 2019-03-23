İzel: “Ben makyaj güzeliyim”

Nazara çok inandığını söyleyen şarkıcı İzel “Yeni albümümden bir şarkımıza klip çektik ve yeni eve dinlenmeye gidiyordum gitmeden önce, kendime nazarla alakalı bir taş almak istedim enerjilere çok inanıyorum” dedi. İzel sözlerine şu şekilde devam etti: Biliyorsunuz 5 yıl boyunca hep oturdum bunun yanında tiroid var şeker var, birde stres olunca yaklaşık 20 kilo almıştım, bunun 10 kilosunu geri verdim ikinci klibe inşallah eski zamanlardaki halim gibi olmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.



BEN MAKYAJ GÜZELİYİM !

Son zamanlarda hakkında çıkan ‘Tanınmaz Halde’ haberleri karşısında kırgınlığını dile getiren İzel “ Bana saygısızlık gibi geliyor aslında, makyajsız sokağa çıkmayayım mı yani. Sonuçta benim cilt problemlerim var ve bunu herkes biliyor. Yani benim cildimin hali belli ben makyaj güzeliyim , makyajımı saçımı yapınca ben güzel bir kadın oluyorum, sonuçta kalbim makyajsız önemli olanda bu zaten “ dedi.

