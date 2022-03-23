İzel, Çelik ile neden küstüğünü anlattı

'Dur Bi Dinle' programına konuk olan şarkıcı İzel, Çelik ile küsme sebebini anlattı. İzel, Çelik'ten aldığı bir mesajdan sonra onunla bir daha görüşmediğini söyledi.

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Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programına konuk olan şarkıcı İzel, kendisi hakkında 2018 yılında “İzel’den bir cacık olmaz” şeklinde açıklama yapan Çelik ile artık konuşmadığını ve İzel-Çelik-Ercan grubunun da kendisi yüzünden dağılmadığını söyledi.

“ONDAN BİR CACIK OLMAZ”

1992 yılında çıkardıkları ‘Özledim’ albümünden sonra dağılan ve yıllar içinde solo albümleriyle kariyerlerine devam eden İzel, Çelik ve Ercan, grubun 20. yılı anısına Beyaz Show’a katılmıştı.

Bu programın ardından Çelik, katıldığı bir televizyon programında grubun İzel yüzünden dağıldığını, İzel’in disiplinsiz olduğunu söyleyerek “Ondan bir cacık olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

“SANKİ BU KONUŞMAYI HİÇ YAPMAMIŞIM GİBİ…”

İzel o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Beyaz’ın programından bir gün önce toplantı yaptık ve ‘Bu programın İzel-Çelik-Ercan tekrar birleşecek, albüm yapacak gibi olmasını istemiyorum’ dedim. Sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayın sırasında Çelik bir anda ‘Şimdi biz bir albüm yapmaya kalksak hiç düşünmem altına imzamı atarım’ dedi. Beyaz bana da sorunca, ben de ‘Düşünürüm’ diye cevap verdim. O arada Çelik bana bozulmuş.”

“Programdan sonra birkaç kez aramış beni, ben de görmemişim. Bir sabah ‘2. Sayfa’ programına çıktı, bir baktım bana saydırıyor da saydırıyor. İşte ‘İzel, Çelik, Ercan zaten İzel yüzünden dağıldı’ diyor. Tam tersi benim yüzümden o kadar sürdü. Sürekli ara bulmaya çalışıyordum. Ayrılmak isteyen adama da lütfen ayrılma diyemem yani.”

“Bunlarda sıkıntı yok. Programda iş disiplinimi hedef alan ‘Söz verir gelmez’ gibi şeyler söylemesine çok bozuldum. Mevzu benim ekmeğimle oynama kısmına gelince darıldık. Sonra hatasını anladı bana şarkı verdi.”

“30 YIL İÇİNDE BİRİKTİRDİĞİ NE VARSA MESAJDA YAZMIŞ”

Geçen yıl ise Çelik’in kendisine uzun bir mesaj attığını anlatan İzel, bu yüzden artık Çelik ile görüşmediğini söyledi.

“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum.”

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