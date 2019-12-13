İzel, sevgilisi ile görüntülendi

Ünlü şarkıcı İzel, önceki gün sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İzel sevgilisi hakkında "Kendisi benim için çok iyi bir dost, arkadaş, ayrıca avukat. Başka ne söyleyeyim, gayet güzel" dedi.

İzel, önceki gün genç sevgilisi ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Baş başa alışveriş turuna çıkan ikili, bir mağazada yaklaşık 1 saat kaldı. Turu bitirdikten sonra kendisini görüntüleyen muhabirler ile sohbet eden İzel, “Bugün yılbaşı alışverişine çıktık, gayet iyiyim. Albüm çıktı ve geçtiğimiz gün şarkıya klip çektik. Aldığım tepkiler gayet güzel ve olumlu, mutlu oldum” dedi.

Bir dönem zor zamanlar yaşayan sanatçı, “Kendimi çok iyi hissediyorum, gayet iyiyim” dedi. Genç sevgilisi hakkında konuşan İzel, “Kendisi benim için çok iyi bir dost, arkadaş, ayrıca avukat. Başka ne söyleyeyim, gayet güzel” diyerek oradan ayrıldı.