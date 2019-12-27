İzel sevgilisi ile Nişantaşı’nda görüntülendi

İzel, önceki gün sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Verbiç ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Basınla ayak üstü sohbet eden İzel "90’larda üretilen şarkılar şimdi neden üretilmiyor?" sorusuna “Aşk yok aşk. İnsanlar artık fast food aşklar yaşıyor" dedi.

Şarkıcı İzel sevgilisi olduğu iddia edilen Hakan Verbiç ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Hande Yener'in “Üretemediğimiz için rap popu geçti” sözleri hakkında konuşan sanatçı “Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Tıklanmalar çok etkiliyor. 50 milyonu görünce ‘Çok güzel’ deyip izliyorlar. Bırakın pop müziği, müzik bitiyor” diyerek Yener'in sözlerine destek çıktı.



Çok boş şarkılar üretildiğini dile getiren İzel, “2019'un tek şarkısı Ersay Üner'in Nokta şarkısı, başka üreten yok. Aleyna üretmeli genç ve başarılı” diyerek sözlerine devam etti. Muhabirlerin “90'larda üretilen şarkılar şimdi neden üretilmiyor?” sorusuna ise “Aşk yok aşk. İnsanlar artık fast food aşklar yaşıyor. O yüzden üretemiyoruz” diye yanıt verdi.