İzni olmadan hazırlanan belgeselin yayınına günler kaldı

Britney vs Spears isimli Netflix belgeselinin ilk fragmanı yayınlanırken Britney Spears'ın yapım için herhangi bir onayı olmadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Vasilik davasıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears’ın bu süreçte yaşadıklarını anlatan “Britney vs Spears” ile Netflix, şarkıcının 13 yıllık vasilik davasıyla ilgili gizli bilgileri ifşa etmeye hazırlanıyor.

Belgesel, Erin Lee Carr tarafından yönetiliyor. Carr, Los Angeles Times’a verdiği demeçte, “Vasiliğe yönelik iki buçuk yıllık bir araştırma süreci. İnanılmaz miktarda kapsamlı oldu. Bu destanın başlangıcını, ortasını ve umarız sonunda ne bulacağımızı anlamak istedik” dedi.

Artık sır saklamak yok, sessiz kalmak da. BRITNEY VS SPEARS 28 Eylül’de sadece Netflix’te. pic.twitter.com/rc2vropFxI — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 22, 2021

Fragmanda, insanların Britney Spears ile ilgili görüşleri de yer aldı. Konuşanlardan biri; “Britney’nin asla güvenebileceği bir kişisi olmadı. Anne değil. Baba değil” derken, bir diğeri de “Britney, ailesinin gelip her şeyi alacağından korkuyordu” diye ekledi.

Şarkıcının davasındaki bir sonraki mahkeme tarihi 29 Eylül olarak belirlendi. Belgesel ise 28 Eylül’de Netflix’te yayında olacak. Ancak Page Six’in haberine göre; ünlü şarkıcı belgeseli desteklemiyor. Eğlence dünyasına yönelik haberler yapan siteye konuşan kaynak “Bu, onun onayı veya katılımı olmadan hazırlanmış, bir başka izinsiz belgesel” dedi.

Yönetmen Carr ise “Onunla defalarca iletişime geçmeye çalıştım. Ama bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı anlayışıyla oturmak zorunda kaldım” dedi.

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