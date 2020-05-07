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İzzet Altınmeşe oğlunu paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu
İzzet Altınmeşe oğlunu paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu
Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oğlu Fırat ile ne kadar benzediğini Twitter'da paylaştı.
Magazin 7 Mayıs 2020 - 11:14

Twitter’a hızlı bir giriş yapan İzzet Altınmeşe, son paylaşımlarından birinde oyuncu oğlu Fırat Altınmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu.

Mucize Doktor’da oynayan Fırat Altınmeşe’nin türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu olduğunu bilmeyenler, bu paylaşımı görünce şaşkınlık yaşadı..

‘BABASININ OĞLU’

Altınmeşe ise oğluyla benzerliğine dair ise “Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben’i yok. Babasının oğlu…” notunu düştü.

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