İzzet Yıldızhan: Aşık olmamak elde değil

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Şanlıurfa yolcuğunda, çocukları Mustafa ve Ali Yıldızhan’ı da yanına alarak sahne öncesi tarihi gezi yapmayı da ihmal etmeyen İzzet Yıldızhan, ilk olarak soluğu Göbeklitepe’de aldı.

Göbeklitepe gezintilerinin ardından Balıklıgöl’e de gitmeyi ihmal etmeyen İzzet Yıldızhan, burada büyük bir ilgiyle karşılaştı. Ünlü türkücü ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama yol açarken Yıldızhan, uzun süre herkesle fotoğraf çektirdi.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldızhan, “Konser vermek için ülkemde ayak basmadık il bırakmamışımdır her halde. Her tarafı ayrı bir cennet ve tarih kokuyor. Urfa da onlardan birisi. Bu ülkenin evladı olan herkesin mutlak ve mutlak gelmesi lazım Göbeklitepe olsun Balıklıgöl olsun daha bir çok tarihi güzelliklere sahip olan bir yer. Aşık olmamak elde değil” dedi.