Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
İzzet Yıldızhan: Aşık olmamak elde değil
İzzet Yıldızhan: Aşık olmamak elde değil
Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Şanlıurfa'da gerçekleşen bir düğünde sahne aldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 29 Ağustos 2018 - 08:51

Şanlıurfa yolcuğunda, çocukları Mustafa ve Ali Yıldızhan’ı da yanına alarak sahne öncesi tarihi gezi yapmayı da ihmal etmeyen İzzet Yıldızhan, ilk olarak soluğu Göbeklitepe’de aldı.

9q4a9249

Göbeklitepe gezintilerinin ardından Balıklıgöl’e de gitmeyi ihmal etmeyen İzzet Yıldızhan, burada büyük bir ilgiyle karşılaştı. Ünlü türkücü ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama yol açarken Yıldızhan, uzun süre herkesle fotoğraf çektirdi.

izzet-yildizhan-3

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldızhan, “Konser vermek için ülkemde ayak basmadık il bırakmamışımdır her halde. Her tarafı ayrı bir cennet ve tarih kokuyor. Urfa da onlardan birisi. Bu ülkenin evladı olan herkesin mutlak ve mutlak gelmesi lazım Göbeklitepe olsun Balıklıgöl olsun daha bir çok tarihi güzelliklere sahip olan bir yer. Aşık olmamak elde değil” dedi.

izzet-yildizhan-4
Etiketler