İzzet Yıldızhan Demet Akalın’a sert çıktı, Hülya Avşar ile ağladı

Geçen hafta annesi Suriye Yıldızhan’ı kaybeden İzzet Yıldızhan, yakın arkadaşı Murtaza Altunkaya ile birlikte Etiler’de görüntülendi. Annesinin vefatından dolayı sakal bıraktığı gözlenen Yıldızhan, ummadığı kişiler tarafından aranıp, bir kesiminde taziyede dahi bulunmadığını ifade etti. Yıldızhan, ”Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden birisi o da. Bana zaman geçtikçe acısını daha çok yaşayacaksın dedi. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım” dedi. Şarkıcı, İbrahim Tatlıses, Emrah, Emel Sayın, Faruk Tuncer, Murat Kurşun gibi bir çok sanatçı dostunun yanında bulunduğunu ifade etti.



Demet Akalın ile girdiği polemiğin hatırlatılması üzerine ise, ”Geçmişte ‘Diyarbakırlılar ter kokuyor’ diye bir gafta bulunmuştu ve ben ona zamanında haddini bildirmiştim. Ama belli ki yine birilerinin Demet Akalın’a haddini bildirmesi gerekiyor. Ben yoksa hayatta ki en kıymetlimi kaybetmişim. Acımı yaşıyorum, Onunla ilgili konuşmak dahi istemiyorum, zaman kaybı” diyerek sert bir çıkışta bulundu.

