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İzzet Yıldızhan: En kısa zamanda Fazıl Say konserine gideceğim
İzzet Yıldızhan: En kısa zamanda Fazıl Say konserine gideceğim
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı, türkü söylerken piyona çalma videoları ile bir kesim tarafından takdir toplarken, bir kesim tarafından da eleştiri yağmuruna tutulan İzzet Yıldızhan, önceki gün Etiler'deydi.
Magazin 10 Mart 2020 - 10:36

Piyano çalmasıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Yıldızhan, ”İnsanların anlamadığı benim orada piyanoyu çalma gibi girişimimin olmadığı. Ben orada bir eser seslendiriyorum ve alttan notayı duymak istiyorum sadece. Bunun bu kadar büyüyeceğini tahmin dahi etmezdim” diyerek gülümsedi. Fazıl Say isminin hatırlatılması üzerine ise, ” O bizi dünyada temsil eden bir piyanistimiz. Bayrağımızı dalgalandıran kimse her zaman baş tacıdır. Fazıl Say’ın da en kısa zaman da bir konserine gideceğim.” dedi.

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