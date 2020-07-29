İzzet Yıldızhan ifşa oldu

57 yaşındaki 9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan'ın bir sosyal medya fenomenine yolladığı mesajlar ifşa oldu. Sosyal medya fenomeni genç kadın Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündem oldu.

Seneler önce kendisi gibi türkücü Nihat Doğan’la ismi grup seks skandalına karışan İzzet Yıldızhan bir kez daha ifşa oldu. 9 çocuk babası Yıldızhan’ın sosyal medya üzerinden bir kadınla olan konuşmaları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURDUĞU KADINI OFİSİNE DAVET ETTİ

57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın genç DJ Aysu Varol’a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol’u tanışmak için ofisine davet edince genç kadın bu davete tepki gösterdi.

DAVETİNİ KABUL ETMEYEN KADINI ENGELLEDİ

İzzet Yıldızhan’a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını ifşa etti. Yıldızhan peş peşe mesajlar gönderdiği genç kadını Instagram’dan engelledi.

İZZET YILDIZHAN YAŞADIĞI SKANDALLARLA BİLİNİYOR

İsveç'te 2005 senesinin 24 Aralık Cumartesi günü konser veren türkücü İzzet Yıldızhan'ın sonrasında bir otel odasında 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edilerek kolluk kuvvetleri tarafından karakola götürülmüştü.

GRUP SEKS OLAYINDA DARP SORUŞTURMASI

2011 yılında ise İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan 4 kadınla grup seks yapmak için bir otelde bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yıldızhan, grup seks yapmak için buluştukları eskortların birine şiddet uyguladığından dolayı gece karakolda bitmişti.



