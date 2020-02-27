İzzet Yıldızhan piyano çaldı, türkü söyledi

Yer aldığı projeler dışında çok ortalarda görünmeyen İzzet Yıldızhan, kendisini merak eden takipçileriyle sosyal medya üzerinden haberleşiyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına ortak eden Yıldızhan, bu defa piyano çalarken görüldüğü anları paylaştı. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın piyano eşliğinde türkü söylemesi sosyal medyada en çok paylaşım ve yorum alan video oldu. Yıldızhan’ın piyano ile hep aynı ritmde türküye eşlik etmesi ise eleştiri konusu oldu.