İzzet Yıldızhan ‘Rap’ ve ‘Pop’ tartışmasına katıldı, sosyal medyanın mesleklerini zarara uğrattığını söyledi

İzzet Yıldızhan, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. 2019'u kendisi için iyi geçtiğini söyleyen Yıldızhan “2020'den çok güzel şeyler bekliyorum. Yeni bir albüm ya da, 4 parçalı bir şeyler hazırlıyorum. Buraya gelemden hatta bir tanesini okudum. Single mı, albüm mü yaparım henüz bilmiyorum” diyerek albüm çıkarmanın çok maliyetli olduğunu belirtti: “Albümlerin maliyeti yüksek ve getirisi yok. Bizim gibi insanlar da parça yapmak zorunda, istek var. Onlar bilmez ki maliyetinin ne olduğunu, yapsın diyor yapacağız.”

Yıldızhan son zamanların tartışması rap mi pop mu tartışmasına katıldı. Şarkıcı, “Rap müziğin pop müziği geride bıraktığı bir yıl oldu, arabesk geriledi mi?” sorusuna “Evet doğru, rap pop'u geride bıraktı. Arabesk gerilemez, ama pop müziğe zarar verdi bu rap. Benim de oğullarım var üniversiteye giden, adamlar başka bir şey dinliyor. Anlat oğlum bunlar ne diyor diyorum, sözleri anlayamıyorum. 6 yaşındaki de aynı şeyi dinliyor” dedi.



“Rap müzik yapan kişilere sanatçı diyebilir miyiz?” sorusuna ise “Sanatçı değil. Bunu kabul etmem. Yapılmış işlerin o günkü popülerliğinden sevilmeleri çok normaldir ama bir sonraki zamanda yok olacaklarını düşünüyorum. Sanatçı insan daimidir. Sanatçı üreten, yorumcu güzel okuyan, bir şeyleri üreten, kalıcı olan insandır. Baktığınız da bir şarkıyla gündeme geliyor, sonra bakıyorsunuz yok” diye cevapladı.

Aleyna Tilki'nin “Rap pop müziği bitirdi” açıklamalarına katılan Yıldızhan “Aleyna biraz genç bir kız, biraz absürt girişimleri, konuşmaları var ama sevimli doğal. İyi bir kız, üretmek lazım. Üretemeyince biri gelir yerine geçer” diye konuştu.



İzzet Yıldızhan, sosyal medyanın sanatçılara zarar verdiğine de değindi. “Sosyal medya sanat hayatını bitirdi” diyen şarkıcı “Sanatçıya en büyük zararı veren sosyal medya. Adamın benim konserine gelmesine gerek yok ki. Ben şimdi burada sahne alacağım, adam oturup beni istediği yerden izleyecek. Onun için çağ atladıkça bizim yaptığımız iş geriledi. Rap, arabesk, pop bunların hepsini çökertti sosyal medya” diye konuştu.