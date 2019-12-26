İzzet Yıldızhan: Soner de modaya uymuş ama…

Yılbaşı programının belli olduğunu ifade eden Yıldızhan, ”30’u gecesi Kıbrıs’ta sahnede olacağım. Yılbaşı gecesi de İstanbul’da bir mekanda yeni yılı karşılayacağız” dedi. Kendisiyle özleşen ‘Delalım’ şarkısını Soner Sarıkabadayı’nın seslendirdiğinin hatırlatılması üzerine ise Yıldızhan, ”Soner’in sesini ve tarzını çok beğeniyorum, kendi yorumuyla seslendirmiş. Son yılların moda akımına Soner de uymuş arabesk veya bir türküyü farklı bir yorum katarak okuma olayına. Ama ‘Delalım’ bir Türkü ve Türkü dilinden başka bir dille tam anlamıyla benimsenmeyecek bir eser. Yine de kendisine başarılar dilerim.” diyerek alışverişe koyuldu.