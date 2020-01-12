İzzet Yıldızhan’ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti
Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir’de bir hastanede yoğun bakım servisinde yatıyordu. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.
İzzet Yıldızhan sosyal medyadan paylaştığı notuna, “Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır.” dedi.