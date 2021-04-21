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İzzet Yıldızhan’ın ‘Dünyadan Uzak’ yorumu gündem oldu

Pinhâni grubunun 'Dünyadan Uzak' şarkısını İzzet Yıldızhan'ın yorumlaması tartışmalara neden oldu.

Güncellenme: 10:21, 21/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
İzzet Yıldızhan’ın ‘Dünyadan Uzak’ yorumu gündem oldu

Pinhâni’nin geçen aylarda dinleyicilerle buluşturduğu yeni şarkısı ‘Dünyadan Uzak’ kısa sürede müzik dünyasında gündem oldu. Sakiler grubuyla başlayan şarkıyı coverlama furyası son olarak İzzet Yıldızhan’la devam etti.

Hit olan şarkıyı arabesk bir yorumla yeniden yayınlanan İzzet Yıldızhan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

“İSTEYENLER ŞARKIMIZI SÖYLEDİ, KARIŞMADIK”

Kendilerine yönelik ‘şarkıyı herkese sattılar’ iddialarına yanıt veren Pinhâni, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar yayımlanmış herhangi bir şarkımız için kimseye para karşılığında izin vermedik. Herkes şarkı yazamıyor, gerekmedikçe kimseye şarkı için zulüm etmek istemiyoruz. İsteyenler şarkılarımızı söyledi, karışmadık, hepsi bu. Hem daha çok şarkımız var, yazılmamış, söylenmemiş…”

Pinhâni'ye yönelik tepkilerden bazıları:


para şarkı
Yayınlanma Tarihi:10:18,